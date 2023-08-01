Вкуснейшая запеканка из кабачков «Овощное царство»: все нарезали, и в духовку

С кабачками можно приготовить вкуснейшую запеканку, которую домочадцы и гости сметут со стола за пять минут.

Для приготовления вам понадобятся 2 кабачка, 1 баклажан, 2 помидора, 3 стебля зеленого лука, 100 г спаржи, 1 морковь, 1 сладкий перец, 1 лук, 3 яйца, стакан молока, 100 г муки, 2 ст.л. сметаны, 0,5 ч.л. разрыхлителя, 100 г твердого сыра, 50 г сливочного масла, молотый черный перец, соль.