Готовим баклажаны под томатами и сырной корочкой: быстрая вкуснятина из серии «разложил и в печь»

Очень вкусные баклажаны можно приготовить буквально за считанные минуты. Рецепт невероятно прост, а результат красив и аппетитен.

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Нарежьте баклажаны вдоль на тонкие ломтики. Обваляйте в яйце, потом в муке или панировочных сухарях.

Разложите по смазанному противню, подсолите, присыпьте сушеным чесноком или выдавите свежий. Далее сверху разбросайте любимую зелень и измельченный свежий томат.

Натрите сыр, смешайте с перцем и небольшим количеством майонеза, разложите сверху. Запекайте на 180 градусах до золотистой корочки.