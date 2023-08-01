Перец в маринаде по-советски: надежный, вкусный, проверенный рецепт

Этот советский метод маринования болгарского перца невероятно прост, доступен всем, даже не самым опытным хозяйкам. При этом закуска выходит невероятно вкусной и ароматной. Овощи уходят со стола моментально!

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Ингредиенты: перец — 2 кг, вода — 1 литр, сахар — 1,5 стакана, 9% уксус — 1,5 стакана, растительное масло — 1 стакан, соль -— 2 ст. л., черный перец горошком — по вкусу.

Перец очищаем от плодоножек и семян, разрезаем дольками на четвертинки.