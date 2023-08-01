Жарим кабачки в сырном кляре: как же это вкусно, никакого мяса не надо

Кабачки в сырном кляре — это универсальное блюдо. Его можно и на завтрак, и к ужину с обедом на гарнир подавать. Очень вкусно и аппетитно. И, главное, готовится невероятно просто.
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Ингредиенты:
- Кабачок – 250 г
- Йогурт/сметана – 80 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сыр – 50 г
- Мука – 15 г
- Соль/перец
- Растительное масло (для жарки)
Натереть мелко сыр, смешать все ингредиенты, кроме кабачка и растительного масла.
Кабачок нарезать на тонкие брусочки толщиной в полсантиметра.
Обмакнуть каждый кусочек в тесто и обжарить на капле растительного масла с двух сторон. Подавать со сметаной или йогуртом.
Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов»