Жарим кабачки в сырном кляре: как же это вкусно, никакого мяса не надо

Кабачки в сырном кляре — это универсальное блюдо. Его можно и на завтрак, и к ужину с обедом на гарнир подавать. Очень вкусно и аппетитно. И, главное, готовится невероятно просто.

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Ингредиенты:

Кабачок – 250 г

Йогурт/сметана – 80 г

Яйцо – 1 шт.

Сыр – 50 г

Мука – 15 г

Соль/перец

Растительное масло (для жарки)

Натереть мелко сыр, смешать все ингредиенты, кроме кабачка и растительного масла.

Кабачок нарезать на тонкие брусочки толщиной в полсантиметра.

Обмакнуть каждый кусочек в тесто и обжарить на капле растительного масла с двух сторон. Подавать со сметаной или йогуртом.

Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов»