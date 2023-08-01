Жарим кабачки в сырном кляре: как же это вкусно, никакого мяса не надо

Кабачки. Фото: соцсети

Больше никаких блюд не захочется.

Кабачки в сырном кляре — это универсальное блюдо. Его можно и на завтрак, и к ужину с обедом на гарнир подавать. Очень вкусно и аппетитно. И, главное, готовится невероятно просто.

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Ингредиенты:

  • Кабачок – 250 г
  • Йогурт/сметана – 80 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сыр – 50 г
  • Мука – 15 г
  • Соль/перец
  • Растительное масло (для жарки)

Натереть мелко сыр, смешать все ингредиенты, кроме кабачка и растительного масла.

Кабачок нарезать на тонкие брусочки толщиной в полсантиметра.

Обмакнуть каждый кусочек в тесто и обжарить на капле растительного масла с двух сторон. Подавать со сметаной или йогуртом.

Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов»

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