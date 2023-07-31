Готовим вкуснейший омлет из кабачков: такой нежнятины вы еще не пробовали (люди в восторге)

Омлет с кабачком - это сама нежность и вкуснотища. Вы не сможете остановиться и будете готовить его каждый день, пока идет сезон молодых и свежих овощей.

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Ингредиенты:

Кабачок 200 гр.

Яйца 3-4 шт.

Томат 1 шт.

Сливки 50 мл

Сыр 50 гр.

Зелень, соль, перец по вкусу

Натрите половинку молодого кабачка или нарежьте на кусочки. Добавьте 3 яйца, веточки зелени для аромата. Немного сливок 10%. Соль и перец по вкусу.

Пробейте все блендером и вылейте на раскаленную сковороду. Готовьте на слабом огне под закрытой крышкой.

Как только омлет немного схватился, выложите сверху помидоры и сыр. Накройте крышкой и доведите до готовности.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».