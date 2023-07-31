Как сделать вкусную домашнюю вареную колбасу: 1 курица, 1 морковь, 1 луковица, желатин (без вредных добавок)

Многие мамочки принципиально не дают колбасу своим детям, считая, что в деликатесе слишком много добавок. Да и сами женщины все чаще отказываются от нее.

Но стоит ли отказывать себе в маленьких радостях? Очень вкусную, без каких-либо вредных добавок, нежирную вареную колбасу можно с легкостью приготовить дома. Вы удивитесь, насколько это просто.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Отварите курицу с 1 морковью, 1 луковицей, 2 горошками перца, 2 лавровыми листами и солью. Отделите мякоть от кости.

Возьмите 300 граммов бульона процеженного, добавьте в него 40 граммов желатина.

Вместо красителя влейте в мякоть курицы пару столовых ложек свекольного сока, бульон с желатином, по желанию положите вареную морковь и лук, специи добавьте по вкусу, подсолите, если надо.

Пробейте блендером до состояния пюре, выложите состав в пластиковую бутылку, уберите застывать в холодильник.

Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки».