Ленивый завтрак: пышные оладьи из кабачков за 10 минут

Если у вас совершенно нет времени на завтраки, то кабачковые оладушки с сыром - ваш вариант. Это вкусно и необычно, потому что сыр придаст блюду пикантность.

Для приготовления вам понадобятся 500 г кабачков, 150 г феты, 2 яйца, 2 ст.л. муки, половина пучка зелени, специи.

Кабачки и сыр измельчите в блендере, добавьте остальные ингредиенты и размешайте тесто.

Далее обжаривайте оладушке на сковородке привычным способом. На готовку у вас уйдет максимум 10 минут.

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