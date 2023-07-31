Только из-за этого сырники на сковороде получатся резиновыми: узнали правильный рецепт

Как правильно готовить сырники на сковороде, чтобы они не были резиновыми и пресными на вкус. Узнали правильный рецепт — 80% делают не так, а зря! Попробуйте — сырники с творогом получатся нежнейшими, просто тают во рту, вкуснятина.

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Главная ошибка, из-за которой сырники получаются резиновыми — это текстура. Если добавить слишком много муки, то сырники станут слишком сухими.

Творог не должен быть слишком влажным, иначе придется добавлять много муки, а это подпортит блюдо. Поэтому сначала нужно избавиться от избытка жидкости, а уже потом готовить сырники.

Также не стоит брать за основу муку низкого качества. Опытные кулинары отмечают, что приготовление сырников на манной крупе станет куда более правильным решением.

По материалам belnovosti.by