Только из-за этого сырники на сковороде получатся резиновыми: узнали правильный рецепт

Сырники. Фото: freepik.com

Эту ошибку при приготовлении сырников допускают 80%.

Как правильно готовить сырники на сковороде, чтобы они не были резиновыми и пресными на вкус. Узнали правильный рецепт — 80% делают не так, а зря! Попробуйте — сырники с творогом получатся нежнейшими, просто тают во рту, вкуснятина.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Главная ошибка, из-за которой сырники получаются резиновыми — это текстура. Если добавить слишком много муки, то сырники станут слишком сухими.

Творог не должен быть слишком влажным, иначе придется добавлять много муки, а это подпортит блюдо. Поэтому сначала нужно избавиться от избытка жидкости, а уже потом готовить сырники.

Также не стоит брать за основу муку низкого качества. Опытные кулинары отмечают, что приготовление сырников на манной крупе станет куда более правильным решением.

По материалам belnovosti.by

Читайте также