Ходовой рецепт: быстрые малосольные помидорки с луком и медом (через 30 минут готово)

Ходовая закуска из помидор с луком и чесноком, базиликом и другой зеленью готовится элементарно. Чем она дольше стоит в холодильнике, тем лучше вкус.

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Ингредиенты: помидоры - 5 штук, лук - 3 головки, чеснок - 4 зубчика, базилик, укроп и петрушка по вкусу, масло растительное - 4 столовые ложки, лимонный сок - 2 столовые ложки, острый перец - по вкусу, мед – 1,5 столовые ложки, соль – 0,5 чайной ложки.

Помидоры выбираем плотные, не переспевшие, мясистые. Режем их крупными кружочками.

Лук нарезаем кольцами, чеснок и зелень мелко рубим ножом. Укладываем овощи слоями в стеклянную емкость. Для заправки смешиваем растительное масло с медом, лимонным соком, базиликом, зеленью, острым перцем, солью.

Заливаем томаты с луком соусом и накрываем, убираем в холодильник. Буквально через полчаса вы можете подавать малосольные томаты к столу. Но вкуснее закуска будет через несколько часов.

Источник: Telegram-канал «Заготовки».