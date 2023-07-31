Как правильно готовить плов, чтобы рис был рассыпчатым — крупа больше не слипается: знают от силы 5%

Как правильно готовить плов, чтобы рис не слипался — эту технологию знают от силы 5%, остальные допускают ошибки, из-за чего зернышки склеиваются и вместо плова получается рисовая каша.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Многое зависит от того, какой сорт риса был выбран. Для этого блюда подойдет крупа, которая изначально рассчитана для приготовления плова. Тогда рисинки будут держать форму и не разварятся. К таким сортам относятся: девзира, лазер и другие разновидности. Некоторые производители прямо на пачках указывают, что рис подходит для плова.
Перед тем, как начать готовить плов, крупу нужно промыть, оставив ее в воде на 20 минут. В результате плов получится вкусным, рассыпчатым, крупинки больше не будут склеиваться.
При приготовлении плова крайне важно соблюдать пропорции. Если влить воды больше, чем нужно, то крупа непременно слипнется. Обычно на часть крупы берется две части жидкости.
По материалам belnovosti.by