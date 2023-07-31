Как правильно готовить плов, чтобы рис был рассыпчатым — крупа больше не слипается: знают от силы 5%

Как правильно готовить плов, чтобы рис не слипался — эту технологию знают от силы 5%, остальные допускают ошибки, из-за чего зернышки склеиваются и вместо плова получается рисовая каша.

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Многое зависит от того, какой сорт риса был выбран. Для этого блюда подойдет крупа, которая изначально рассчитана для приготовления плова. Тогда рисинки будут держать форму и не разварятся. К таким сортам относятся: девзира, лазер и другие разновидности. Некоторые производители прямо на пачках указывают, что рис подходит для плова.