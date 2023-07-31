Тягуче-нежные картофельно-сырные лепешки: натереть, смешать, пожарить

Вы не сможете остановиться, когда попробуете эти ароматные лепешки с нежной текстурой и тягучим сыром внутри. Вкуснятина делается довольно легко и быстро.

Ингредиенты: картошка вареная - 290 г, сыр - 130 г, мука любая - 70 г, яйцо - 2 шт., молоко - 230 г, соль, перец, сухой чеснок, укроп по вкусу.

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Натираем на крупной терке отварной картофель и сыр. Смешиваем картошку, сыр, молоко, яйца, соль, перец, укроп и чеснок, муку.

Выпекаем на сухой сковороде под крышкой. Подаем со сметаной.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».