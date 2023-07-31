Идеально на завтрак: овсяноблин с авокадо, лососем, сыром и зеленью по рецепту Риты Агибаловой из «Дома-2» — так готовят на Кипре

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова, которая уже несколько лет живет на Северном Кипре, рассказала, что обычно ест на завтрак. Накануне она порадовала себя ПП-блюдом — овсяноблином с авокадо и лососем.

«Это был мой завтрак сегодня. Не думала, что овсяноблин — это вкусно», — написала Рита Агибалова и поделилась рецептом.

Ингредиенты: овсянка — 30 граммов, белок двух яиц, кипяток, соль; сыр, авокадо, лосось и зелень.

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