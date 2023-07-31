Делаем аппетитную кабачковую запеканку с сыром: смешали — в печь, у плиты не стоим

Запеканка. Фото: соцсети

Никто из близких не догадается, что это шикарное блюдо сделано из кабачков.

Настоящий кулинарный шедевр можно приготовить из обычных тертых кабачков. И это не дольки и не оладушки, с которыми приходится долго возиться у плиты. Просто смешайте все и отправьте в духовку.

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Ингредиенты: 500 граммов тертого кабачка, 1 яйцо, 150 граммов сыра, 25 граммов муки, соль, чеснок, травы, специи.

Кабачок натираем крупно, солим, оставляем на 10 минут, отжимаем сок. Сыр тоже крупно натираем.

К кабачку добавляем выдавленный чеснок, 2/3 сыра, травы, специи. Кладем яйцо, муку, перемешиваем до однородности.

Форму смазываем растительным маслом и выкладываем в нее наш состав. Присыпаем оставшимся сыром. Отправляем в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут до румяной корочки.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»

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