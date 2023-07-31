Хрустящие чебуреки на минералке: пузырьки делают тесто волшебным, со стола улетают

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Ингредиенты: 500 г муки, 1 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 3 ст.л. растительного масла, 230 миллилитров минералки с газом.

Для начинки: 250 г жирного фарша, 1 луковица, 1 маленький помидор, соль/перец по вкусу.

Замешиваем тесто и оставляем отдыхать при комнатной температуре, пока занимаемся начинкой. К фаршу натираем лук и томат. Солим, перчим.

Тесто делим на 12 равных кусков, скатываем колобки, тонко раскатываем каждый.

Кладем фарш, хорошо прижимаем края, чтобы начинка не вытекала, и жарим на растительном масле с двух сторон до румяности.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»