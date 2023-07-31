Как приготовить обалденные кабачки с куриной начинкой на похудении: сочно, без жира

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Ингредиенты: небольшие кабачки – 2 шт., филе бедра курицы – 200 г, сметана – 2 столовые ложки, соль, паприка, сушеный чеснок, сыр.

Молодые кабачки разрезать вдоль на половинки, вынуть серединку при помощи ножа и ложки, нарезать серединку на маленькие кусочки. Также нарезать мякоть курицы. Смешать кусочки, приправить сметаной, посолить, добавить паприку, чеснок.

Начинку положить в лодочки из кабачка, присыпать тертым сыром и запечь до готовности.

Источник: Telegram-канал «Здоровая еда»