Вы раньше такого не пробовали: торт из кабачков с начинкой из моркови, яиц и плавленого сыра — нереально вкусный, обходится в копейки

Попробуйте приготовить вкуснейший кабачковый торт. Для него нужны самые простые и доступные по цене продукты, часть из которых, наверняка, растут на вашей даче.
Ингредиенты
Для блинов: • 2 средних кабачка (1 кг); 4 яйца; 4 ст. ложки муки; 3 ст. ложки манки; черный перец или приправа для овощей; растительное масло; соль.
Первая начинка: 2 моркови; 2 головки лука; 2 помидора; растительное масло.
Вторая начинка: 2 плавленых сырка; 3 яйца; 3 зубчика чеснока; 3 ст. ложки майонеза; укроп.
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Способ приготовления: 1. Кабачки промываем, очищаем кожуру, удаляем семена и трем на крупной терке. К кабачкам добавляем яйца, муку, манку, перчим, солим и хорошо перемешиваем. Из полученной кабачковой массы выпекаем блины. 2. Морковь чистим, промываем и трем на крупной терке. Лук и помидоры мелко измельчаем, обжариваем на растительном масле. 3. Вторую начинку мелко измельчаем. Все ингредиенты объединяем, добавляем майонез, все хорошо перемешиваем. 4. Смазываем майонезом, выкладываем половину начинки из овощей, выкладываем половину сырной начинки, майонез, вторая половина начинки из овощей, вторая половина сырной начинки, смазываем майонезом.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»