Вы раньше такого не пробовали: торт из кабачков с начинкой из моркови, яиц и плавленого сыра — нереально вкусный, обходится в копейки

Попробуйте приготовить вкуснейший кабачковый торт. Для него нужны самые простые и доступные по цене продукты, часть из которых, наверняка, растут на вашей даче.

Ингредиенты

Для блинов: • 2 средних кабачка (1 кг); 4 яйца; 4 ст. ложки муки; 3 ст. ложки манки; черный перец или приправа для овощей; растительное масло; соль.

Первая начинка: 2 моркови; 2 головки лука; 2 помидора; растительное масло.

Вторая начинка: 2 плавленых сырка; 3 яйца; 3 зубчика чеснока; 3 ст. ложки майонеза; укроп.

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