Жареная колбаса по-ленинградски: обмакнули в яйце, обваляли в сухарях и отправили на сковородку — вкусно, сытно и дешево

Способ приготовления: колбасу нарезать кружочками толщиной примерно с сантиметр. Обвалять каждый кружочек в муке. Затем искупать в льезоне из яиц. При желании, льезон посолить, поперчить. И напоследок обвалять в панировочных сухарях. Обжаривать на сковороде с двух сторон, до золотистой корочки.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»