Жареная колбаса по-ленинградски: обмакнули в яйце, обваляли в сухарях и отправили на сковородку — вкусно, сытно и дешево

Если нужно быстро приготовить ужин, да так, чтобы он был сытным, вкусным и бюджетным, попробуйте освоить это блюдо, которое подавалось в советских столовых
Жареная колбаса по-ленинградски.
Ингредиенты: колбаса (любая – «Молочная», «Докторская», «Русская») — 500 г; яйца — 2 шт.; мука; панировочные сухари.
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Способ приготовления: колбасу нарезать кружочками толщиной примерно с сантиметр. Обвалять каждый кружочек в муке. Затем искупать в льезоне из яиц. При желании, льезон посолить, поперчить. И напоследок обвалять в панировочных сухарях. Обжаривать на сковороде с двух сторон, до золотистой корочки.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»