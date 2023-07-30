Зеленые помидоры «Огонек» на зиму: вкусная и острая закуска к Новому году

О закуске к Новому году пора думать летом - когда овощи на дачах созревают, и самое время заготавливать впрок.

Острую и вкусную закуску можно приготовить из зеленых помидоров. Нужно правильно замариновать овощи и закатать в банки.

Возьмите 2 кг зеленых помидоров, 2 стручка острого перца, 100 г чеснока, 1 пучок зелени, 10 горошин черного перца, 2 зонтика укропа, 80 мл уксуса, 2 ст.л. сахара, 3 ст.л. соли, 2 л воды.

Сначала приготовим начинку - измельчаем в блендере острый перец, зелень и чеснок. В помидорах делаем надрезы и фаршируем полученной пастой.

Банки стерилизуем, заливаем кипящей водой и оставляем на полчаса. Затем кладем помидоры, всыпаем сахар и соль, заливаем горячим маринадом и закатываем заготовку на зиму.

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