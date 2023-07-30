Крупа разварится, будет нежной, обалденно вкусной: готовим гречку с мясом по-купечески по рецепту наших бабушек

Рецептов приготовления гречки существует огромное множество. Попробуйте приготовить гречку по-купечески - с мясом. Вкус этого блюда порадует даже гурманов.
Ингредиенты: гречневая крупа - 400 г (2 стакана); мясо - 800 г; лук репчатый - 2 шт.; морковь- 2 шт.; чеснок - 2 зубчика; масло растительное - 2 ст. л., приправа для мяса: смесь перцев, соль - по вкусу; вода - примерно 4 стакана.
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Способ приготовления: 1. Мясо нарезать средними кусочками. Лук и морковь очистить и нарезать средним кубиком. Обжарить лук и морковь. Добавить в сковороду с овощами мясо, перемешать. Добавить чеснок, соль, перец, специи. Перемешать и обжарить мясо без крышки. Затем добавить воду (кипяток), чтобы мясо было полностью покрыто и тушить мясо до полуготовности под крышкой.
2. Гречку хорошо промыть. Добавить гречку к мясу с овощами, перемешать. Залить кипятком так, чтобы гречка была полностью покрыта водой. Добавить специи, соль. Тушить мясо с гречкой на маленьком огне минут 30. Готовить до момента, пока не выпарится вся вода, и крупа не разварится.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»