Крупа разварится, будет нежной, обалденно вкусной: готовим гречку с мясом по-купечески по рецепту наших бабушек

Способ приготовления: 1. Мясо нарезать средними кусочками. Лук и морковь очистить и нарезать средним кубиком. Обжарить лук и морковь. Добавить в сковороду с овощами мясо, перемешать. Добавить чеснок, соль, перец, специи. Перемешать и обжарить мясо без крышки. Затем добавить воду (кипяток), чтобы мясо было полностью покрыто и тушить мясо до полуготовности под крышкой.

2. Гречку хорошо промыть. Добавить гречку к мясу с овощами, перемешать. Залить кипятком так, чтобы гречка была полностью покрыта водой. Добавить специи, соль. Тушить мясо с гречкой на маленьком огне минут 30. Готовить до момента, пока не выпарится вся вода, и крупа не разварится.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»