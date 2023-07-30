Кабачки по-корейски с медом на зиму - все порезали и закрыли в банки

Любители пикантной кухни обязательно оценят этот рецепт. Ведь в этом блюде сочетаются острые, сладкие и кислые вкусы.

Возьмите 500 г кабачков, 100 мл растительного масла, 2 ч.л. меда, 0,5 ч.л. соли, 2 ч.л. уксуса, 1 ст.л. соевого соуса, 3 зубчика чеснока, 1 ст.л. зернистой горчицы, 1 ст.л. корейских специй.

Кабачки порежьте тонкими слайсами. А остальные ингредиенты надо смешать в отдельной миске, а затем полученный соус влить в кабачки.

Положите в банки, предварительно их простерилизовав. И закрывайте крышкой. Закуска к Новому году готова!

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