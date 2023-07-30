Вкуснейшая запеканка из кабачков и творога - нереальное сочетание

Если вы никогда не пробовали сочетание кабачков и творога - вы многое потеряли. Приготовьте дома запеканку - это нереально вкусно.

Для приготовления возьмите 3 кабачка, 100 г твердого сыра, 300 г творога, 3 яйца, 100 г сметаны, 2 зубчика чеснока, полпучка петрушки, соль, молотый черный перец, сливочное масло для смазки формы.

Кабачки трем на терке, а потом отжимаем жидкость. Далее смешиваем с тертыми сыром, яйцами, творогом, сметаной и специями.

Заливаем полученную смесь в форму и отправляем в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов.

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