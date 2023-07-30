Для тех, кто любит простые рецепты: закатываем на зиму томаты в собственном соку (аж слюнки текут)

Обязательно попробуйте приготовить на зиму эти томаты в собственном соку. Их вкусовые качества - выше всех похвал. Да и потратите на заготовку минимум времени.

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Ингредиенты: помидоры, соль - 1,5 ст.л., сахар - 3 ст.л., томатный сок - 1,5 л, уксус яблочный или винный 6 % - по 1 ст.л. в литровую банку.

Для томатного сока нужно выбрать любые сочные томаты. А вот те, которые будут уложены в сок, должны быть плотными.

Перекрутить помидоры на томатный сок и отлить 1,5 литра. Вы можете брать больше, только правильно рассчитывайте количество соли и сахара на свое количество томатов.



Томатный сок варить с солью и сахаром до кипения, уменьшить огонь и варить 10 минут.

В чистые банки уложить томаты. Залить банки кипятком, накрыть крышками и оставить на 15 минут.

Слить воду. В томаты влить уксус, варить полминуты.



Залить кипящий томатный сок в банки, закрутить крышками, перевернуть и оставить остывать.

Источник: Telegram-канал «Заготовки».