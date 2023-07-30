Готовим торт «Муравейник» на новый лад: выпекать не нужно, смешиваем сгушенку, сметану, печенье и банан

Торт «Муравейник» помнят все жители постсоветского пространства. Он очень вкусный, готовится из самых простых ингредиентов, при этом не требует выпекания.
Мы приготовим его на новый лад, добавив в состав шоколад, сметану и банан для сочности и аромата. Вам точно понравится, попробуйте!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты:
- вареная сгущенка — 300 граммов
- сметана — 500 граммов
- печенье — 250 граммов
- банан — 2 штуки
- грецкий орех — 20–30 граммов
- Шоколад — 50 г.раммов
Вареную сгущенку и сметану смешиваем, добавляем кусочки печенья и бананов.
Перекладываем в миску и отправляем под пресс. Посыпаем измельченным грецким орехом и тертым шоколадом. Ставим в холодильник на 3 часа.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».