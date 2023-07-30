Готовим торт «Муравейник» на новый лад: выпекать не нужно, смешиваем сгушенку, сметану, печенье и банан

Торт «Муравейник» помнят все жители постсоветского пространства. Он очень вкусный, готовится из самых простых ингредиентов, при этом не требует выпекания.

Мы приготовим его на новый лад, добавив в состав шоколад, сметану и банан для сочности и аромата. Вам точно понравится, попробуйте!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

вареная сгущенка — 300 граммов

сметана — 500 граммов

печенье — 250 граммов

банан — 2 штуки

грецкий орех — 20–30 граммов

Шоколад — 50 г.раммов

Вареную сгущенку и сметану смешиваем, добавляем кусочки печенья и бананов.

Перекладываем в миску и отправляем под пресс. Посыпаем измельченным грецким орехом и тертым шоколадом. Ставим в холодильник на 3 часа.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».