Салат «Неженка» за 5 минут из пекинской капусты: находка этого лета, так вкусно и быстро

Этот очень простой салатик из пекинской капусты и свежих огурчиков вы будете делать весь сезон свежих овощей, не переставая. Он очень быстрый и вкусный. А соус на основе майонеза и горчицы сделает его незабываемым.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Ингредиенты:
- пекинская капуста
- свежий огурец
- ветчина
- половинка небольшой луковицы
- маринованные шампиньоны
Соус:
- майонез
- сок лимона
- французская горчица
- немного соли
Нашинковать овощи, грибы, ветчину. Смешать ингредиенты для соуса, заправить и размешать.
Источник: Telegram-канал «Заготовки».