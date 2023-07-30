Салат «Неженка» за 5 минут из пекинской капусты: находка этого лета, так вкусно и быстро

Этот очень простой салатик из пекинской капусты и свежих огурчиков вы будете делать весь сезон свежих овощей, не переставая. Он очень быстрый и вкусный. А соус на основе майонеза и горчицы сделает его незабываемым.

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Ингредиенты:

пекинская капуста

свежий огурец

ветчина

половинка небольшой луковицы

маринованные шампиньоны

Соус:

майонез

сок лимона

французская горчица

немного соли

Нашинковать овощи, грибы, ветчину. Смешать ингредиенты для соуса, заправить и размешать.

Источник: Telegram-канал «Заготовки».