Салат «Неженка» за 5 минут из пекинской капусты: находка этого лета, так вкусно и быстро

Салат. Фото: соцсети

Мы сделаем простой и нереально вкусный соус, который определит вкус этой классной закуски.

Этот очень простой салатик из пекинской капусты и свежих огурчиков вы будете делать весь сезон свежих овощей, не переставая. Он очень быстрый и вкусный. А соус на основе майонеза и горчицы сделает его незабываемым.

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Ингредиенты:

  • пекинская капуста
  • свежий огурец
  • ветчина
  • половинка небольшой луковицы
  • маринованные шампиньоны

Соус:

  • майонез
  • сок лимона
  • французская горчица
  • немного соли

Нашинковать овощи, грибы, ветчину. Смешать ингредиенты для соуса, заправить и размешать.

Источник: Telegram-канал «Заготовки».

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