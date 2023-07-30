Помидоры по-польски: делайте сразу много — съедите все и еще захотите

Такие томаты вызывают аппетит даже у тех, кто не любит «всякую траву». Они ароматные, необычные, вкусные. Да и готовить их на зиму – проще некуда.

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В пастеризованные банки уложить слоями мелко порезанные ингредиенты: лук полукольцами, петрушку, укроп, чеснок. А также помидоры дольками. Чередовать до самого верха банки, закончить обязательно луком.

Залить кипящим маринадом (на 1 литр воды - 3 столовые ложки сахара и 1 столовую ложку соли).

Добавить 1 столовую ложку растительного масла, 1 столовую ложку 9% уксуса на каждую банку в 600-700 граммов. Закатать банки или закрутить, перевернуть, укутать, ждать пока остынут.

Маринада хватает на 3 такие банки.

Источник: Telegram-канал «Заготовки».