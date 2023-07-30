Болгарский салат на зиму «Манжо»: вкуснятина нереальная — всегда нарасхват (баклажаны, томаты, перец, морковь)

Вкуснейшая закуска на зиму из баклажанов и томатов по-болгарски «Манжо» – это роскошь, доступная каждому. Этот салатик всегда становится самым популярным за столом и спасает в те моменты, когда хочется чего-то вкусненького, но легкого.

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Ингредиенты: помидоры - 3 кг, баклажаны - 2 кг, перец болгарский - 2 кг, лук - 1 кг, морковь - 300 г, чеснок - 1 головка, масло растительное - 200 г, уксус 9% - 100 мл, соль - по вкусу, сахар - 100 г, перец черный молотый - 0,5 ч.л., перец горький - 1/5 стручка.

Перекручиваем при помощи мясорубки томаты. Баклажаны нарезаем кубиками. Перец – соломкой. Лук – полукольцами. Измельчаем на мясорубке горький перец, морковь, чеснок. Все овощи объединяем.

Кладем сахар, соль, уксус, перец и растительное масло.

Доводим овощи до кипения и на медленном огне тушим 40 минут.

Раскладываем салат в сухие стерилизованные банки и закатываем.

Источник: Telegram-канал «Заготовки».