Салат в итальянском стиле и другие рецепты недели

Кобблер

Английский десерт с персиком. Можно готовить в одной форме, а можно порционно в маленьких формах.

НАДО (на 3 порции): 400 г свежих персиков · 2/3 стакана сахара · ванилин на кончике ножа · 1 стакан муки · 1 стакан молока · 1 ч. ложка с горкой разрыхлителя · 1 щепотка соли.

ГОТОВИМ:

1. Персики моем, сушим, нарезаем на дольки.

2. Сливочное масло кладем в форму и отправляем в духовку, разогретую до 180 °С, чтобы масло растаяло.

3. Просеянную муку соединяем с ванилином, разрыхлителем, сахаром и перемешиваем.

4. Добавляем понемногу молоко, помешивая венчиком.

5. В горячее сливочное масло выливаем тесто. Сверху раскладываем персики (они погрузятся в тесто).

6. Выпекаем в духовке при температуре 180 °С 30 - 35 минут.

7. Подаем со стаканом молока или шариком мороженого.

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