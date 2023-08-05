Салат в итальянском стиле и другие рецепты недели

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Этот сезонный фрукт хорош сам по себе. Но и в составе блюд выглядит молодцом.

Кобблер

Английский десерт с персиком. Можно готовить в одной форме, а можно порционно в маленьких формах.

НАДО (на 3 порции): 400 г свежих персиков · 2/3 стакана сахара · ванилин на кончике ножа · 1 стакан муки · 1 стакан молока · 1 ч. ложка с горкой разрыхлителя · 1 щепотка соли.

ГОТОВИМ:

1. Персики моем, сушим, нарезаем на дольки.

2. Сливочное масло кладем в форму и отправляем в духовку, разогретую до 180 °С, чтобы масло растаяло.

3. Просеянную муку соединяем с ванилином, разрыхлителем, сахаром и перемешиваем.

4. Добавляем понемногу молоко, помешивая венчиком.

5. В горячее сливочное масло выливаем тесто. Сверху раскладываем персики (они погрузятся в тесто).

6. Выпекаем в духовке при температуре 180 °С 30 - 35 минут.

7. Подаем со стаканом молока или шариком мороженого.

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Салат в итальянском стиле

Фото: Shutterstock

НАДО (на 2 порции): 2 персика · 150 г помидорок черри · 100 г моцареллы мелкими шариками · 2 ст. ложки оливкового масла · черный свежемолотый перец · соль · немного свежего зеленого базилика и петрушки.

ГОТОВИМ:

1. Персики моем, сушим, режем пополам, удаляем косточку и нарезаем не слишком тонкими дольками.

2. Промытые черри разрезаем на половинки.

3. Укладываем в салатницу персиковые дольки, шарики моцареллы и черри, осторожно перемешиваем.

4. Поливаем оливковым маслом, перчим и солим. Уже не перемешиваем. Украшаем зеленым базиликом и петрушкой и подаем.

Брускетта с прошутто и рикоттой

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Очень праздничный и быстрый в приготовлении бутерброд.

НАДО (на 3 шт.): ~130 г багета · 40 г прошутто или хамона · 50 г рикотты или другого творожного сыра · 1 - 2 персика · немного свежемолотого черного перца · 1 ч. ложка меда · 30 мл оливкового масла · немного зеленого базилика или петрушки для украшения.

ГОТОВИМ:

1. Три ломтика багета сбрызгиваем оливковым маслом и подсушиваем на сухой сковороде.

2. Промытые персики режем пополам, удаляем косточку и нарезаем дольками.

3. Смазываем хлеб рикоттой.

4. Дольки персика укладываем поверх рикотты.

5. Сверху волной укладываем прошутто.

6. Добавляем каплю меда и украшаем зеленью.

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