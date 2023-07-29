Баклажаны в медовом маринаде - смешали простые ингредиенты, получили изыск

На дачах начали поспевать баклажаны. И приготовить из этого овоща можно очень вкусную закуску, которая станет хитом на вашем столе.

Для приготовления вам понадобятся 2 баклажана, 5 зубчиков чеснока, 3 ст.л. меда, 50 мл лимонного сока, 50 мл воды, 0,5 ч.л. острого красного перца, 1 ч.л. кориандра, 1 пучок зелени, специи.

Баклажаны порежьте тонкими слайсами и обжарьте с двух сторон на растительном масле. В отдельном сотейнике смешайте мед, лимонный сок и воду, доведите до кипения и проварите пару минут на слабом огне.

В полученный маринад окуните баклажаны и посыпьте сверху зеленью. Изысканная закуска готова.

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