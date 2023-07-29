Нежнейшие кабачки с помидорами и сыром - запекаем в духовке 5 минут

Сейчас пора кабачков и самое время придумать необычные рецепты с этим овощем, которыми можно порадовать как домочадцев, так и друзей.

Возьмите 1 кабачок, 2 помидора, 80 г твердого сыра, 1 ст.л. майонеза, специи и зелень.

Кабачки порежьте кружочками и обжарьте с двух сторон. Пусть остынут. В этом время мелко порежьте помидоры и потрите сыр на крупной терке. Заправьте майонезом и специями.

Выложите начинку на кабачки и отправьте в духовку на пять минут.

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