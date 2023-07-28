На вкус от грибов груздей не отличить: рецепт обалденных маринованных кабачков на зиму — слюнки текут от одной мысли

Конец июля – август — время делать овощные заготовки на зиму. Попробуйте приготовить маринованные кабачки. Вкус поразит всех, эти кабачки по вкусу похожи на грибы грузди.

Ингредиенты для приготовления 9 банок по 450 мл: кабачки – 3 кг, морковь – 6 шт. небольших, перец болгарский – 3 шт., укроп свежий – 1 пучок, чеснок – 2 головки, перец черный молотый – 1 ч. л., соль – 60 г, сахар – 100 г, уксус столовый 9% – 150 мл, масло растительное – 200 мл.

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