На вкус от грибов груздей не отличить: рецепт обалденных маринованных кабачков на зиму — слюнки текут от одной мысли

Конец июля – август — время делать овощные заготовки на зиму. Попробуйте приготовить маринованные кабачки. Вкус поразит всех, эти кабачки по вкусу похожи на грибы грузди.
Ингредиенты для приготовления 9 банок по 450 мл: кабачки – 3 кг, морковь – 6 шт. небольших, перец болгарский – 3 шт., укроп свежий – 1 пучок, чеснок – 2 головки, перец черный молотый – 1 ч. л., соль – 60 г, сахар – 100 г, уксус столовый 9% – 150 мл, масло растительное – 200 мл.
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Способ приготовления: 1. Кабачки, морковь и перец нарезаем. Чеснок измельчаем. Укроп мелко нарезаем.
2. Высыпаем в миску с кабачками все подготовленные ингредиенты. Добавляем сахар, соль, черный молотый перец. Выливаем рафинированное растительное масло и уксус. Оставляем мариноваться на 3-4 часа. После того, как овощи промариновались, раскладываем их по банкам (стерилизуем). Оставшийся сок равномерно разливаем по всем банкам. Накрываем банки крышками.
3. На дно кастрюли кладем салфетку, ставим на нее банки, наливаем в кастрюлю воду, включаем огонь и доводим до кипения. Как только вода в кастрюле закипела, засекаем 15 минут. Достаем банки из кастрюли и закатываем крышками.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»