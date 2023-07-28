Простое и вкусное блюдо - домашняя соленая селедка - идеально сочетается с молодой картошечкой.

Давайте засолим рыбку сами. Каких-то три дня, и вы угощаете своих домашних вкусным блюдом, в котором нет ни одного лишнего ингредиента.

Ингредиенты: свежеʍоρоженная сельдь – 3 штуки, соль - 6 ст.ʌ., сахар - 2 ст.ʌ., вода – 2 л, ʌавρовый ʌист, пеρец ᴦоρошеĸ.

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