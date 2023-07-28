Взбиваем две минуты блендером и готово: рецепт натурального домашнего майонеза, который можно даже детям — яйцо, масло и лимонный сок

Домашний майонез можно использовать в качестве заправки для салатов, соуса к различным горячим блюдам и гарниров. Он полностью натуральный и есть его могут даже дети.

Готовится домашний майонез из продуктов, которые есть на каждой кухне.

Ингредиенты: яйцо — 1 штука, сахар — 1 ч. л., соль — 1/3 ч. л., подсолнечное масло — 250 граммов, лимонный сок — 1 ст. л.

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