Не выбрасывайте арбузные корки — зимой скажете спасибо

После лакомства арбузом выкидываете корки? Зря. Из них ведь можно приготовить замечательное арбузное варенье, которое своим вкусом напомнит вам о лете в холодный зимний день.
Рецепт следующий. Возьмите корки, оставшиеся от двухкилограммового арбуза. Пусть на них будет немного красной мякоти, а вот жесткую зеленую кожуру с наружной стороны придется обрезать.
Нарежьте корки небольшими кубиками и выложите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте цедру и сок одного лимона. Засыпьте все это стаканом сахара, хорошенько перемешайте и оставьте на 30 минут.
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Затем поставьте кастрюлю на огонь и после закипания проварите смесь на среднем огне еще 25 минут. Потом пробейте размягченные арбузные корки погружным блендером до получения однородной массы.
Снова доведите ее до кипения (по желанию, добавьте четыре звездочки гвоздики) и поварите под крышкой еще 5–7 минут.
Готовое варенье разложите по стерилизованным баночкам и плотно закройте крышками. Зимой оно напомнит вам вкус лета.
По материалам портала «Своими руками».