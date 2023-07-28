Не выбрасывайте арбузные корки — зимой скажете спасибо

После лакомства арбузом выкидываете корки? Зря. Из них ведь можно приготовить замечательное арбузное варенье, которое своим вкусом напомнит вам о лете в холодный зимний день.

Рецепт следующий. Возьмите корки, оставшиеся от двухкилограммового арбуза. Пусть на них будет немного красной мякоти, а вот жесткую зеленую кожуру с наружной стороны придется обрезать.

Нарежьте корки небольшими кубиками и выложите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте цедру и сок одного лимона. Засыпьте все это стаканом сахара, хорошенько перемешайте и оставьте на 30 минут.