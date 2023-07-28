Салат с картофелем, солеными огурцами и квашеной капустой: готовится просто и быстро — так делали наши бабушки

Этот салат раньше можно было найти в любой столовой. Если вы испытываете чувство ностальгии по блюдам, которые готовили в СССР, то этот простой и дешевый салат — как раз то, что нужно. Многие бабушки готовили его на ужин своим семьям — просто и вкусно.
Ингредиенты: вареный очищенный картофель — 400 граммов, огурцы соленые или квашеная капуста — 250 граммов, лук зеленый или лук репчатый — 100 граммов, вареная очищенная морковь — 100 граммов, сметана — 150 граммов.
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Готовим: вареные, очищенные картофель и морковь, соленые огурцы нарезают ломтиками, смешивают с нашинкованным зеленым или репчатым луком. Вместо соленых огурцов добавляют квашеную капусту. Салат заправляют сметаной или майонезом, либо заправкой. Салат можно посыпать зеленью.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»