Салат с картофелем, солеными огурцами и квашеной капустой: готовится просто и быстро — так делали наши бабушки

Этот салат раньше можно было найти в любой столовой. Если вы испытываете чувство ностальгии по блюдам, которые готовили в СССР, то этот простой и дешевый салат — как раз то, что нужно. Многие бабушки готовили его на ужин своим семьям — просто и вкусно.

Ингредиенты: вареный очищенный картофель — 400 граммов, огурцы соленые или квашеная капуста — 250 граммов, лук зеленый или лук репчатый — 100 граммов, вареная очищенная морковь — 100 граммов, сметана — 150 граммов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».