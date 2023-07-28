«Лодочки»: запекли кабачки с рисом и грибами - сытное горячее блюдо

Скоро вас родственники и знакомые начнут заваливать дачными кабачками - не спешите отказываться. Из овоща можно приготовить прекрасные блюда - например, лодочки с рисом и грибами.

Для приготовления вам понадобятся 8 средних по размеру кабачков, 200 г риса, 350 г шампиньонов, 1 крупная морковь, 1-2 томата, 1 ст. л. томатной пасты, 3 дольки чеснока, 100 г твердого сыра.

Кабачки очистите и разрежьте пополам, чтобы получились лодочки, вытащите мякоть. Отправьте в духовку запечься на 10 минут, а затем выньте.

Отдельно надо приготовить заправку. Мелко нарезанный лук, чеснок и грибы обжарьте на сковородке. Далее смешайте со сваренным рисом и тертым сыром. Тщательно перемешайте и положите смесь продуктов в кабачки.

Отправьте в духовку еще на 30 минут при температуре 180 градусов.

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