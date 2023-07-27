Салат из пекинской капусты, который стал хитом Интернета: плюс ветчина, сладкий перец, кукуруза

Этот роскошный салатик из пекинской капусты хвалят все. Для лета он идеальный — легкий и аппетитный. Майонез вы можете заменить на масло с горчицей и лимонным соком, если не хотите лишних калорий.

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Ингредиенты: пекинская капуста — 400 г, ветчина — 200 г, болгарский перец — 1 шт., консервированная кукуруза — 100 г, майонез — 3 ст.л., соль, перец — по вкусу.

Капусту мелко нашинковать. Ветчину, перец нарезать соломкой. Смешать ветчину, перец, пекинскую капусту и кукурузу.

Чуть присолить, поперчить. Заправить.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Лучшие рецепты».