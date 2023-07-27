Запеканка с кабачками «Пальчики оближешь»: секретный продукт даст нереальный аромат

Наступает пора кабачков — на даче овощи поспевают, а значит, скоро родственники и знакомые вас будут нагружать этим овощем вдоволь. С кабачками можно приготовить улетную запеканку «Пальчики оближешь», вкус которой вы будете помнить еще долго.

Для приготовления вам понадобятся 3 молодых кабачка, 4 помидора, 2 луковицы, полпучка петрушки, 3 яйца, 100 мл молока, 3 ст.л. муки, 0,5 ч.л. разрыхлителя, 50 г сливочного масла, 120 г твердого сыра, 3 зубчика чеснока, соль и молотый базилик.

Помидоры нарежьте кружочками, а сыр и кабачки трем на терке. В отдельной миске смешиваем яйца с солью, базиликом, чесноком и растопленным сливочным маслом. Добавляем муку, молоко, разрыхлитель и сыр.

Теперь все выкладываем слоями — сначала кабачки, потом лук и помидоры. Важно, что каждый слой смазываем приготовленным соусом.

Базилик, кстати, даст незабываемый аромат и придаст пикантность блюду.

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