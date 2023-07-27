Вкусный летний салатик с помидорами: добавим крабовые палочки, сыр, фасоль — просто восторг

Этот летний салатик украсит ваш стол на весь сезон вкусных томатов с огорода. Вас порадует вкуснейшее сочетание ингредиентов и при этом простых, доступных.

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Ингредиенты:

консервированная фасоль — 450 г,

помидоры — 250 г,

крабовые палочки — 250 г,

болгарский перец — 1 шт.,

сыр — 100 г,

чеснок — 1 зубчик,

майонез — по вкусу,

соль — по вкусу.

Нарезаем кубиками крабовые палочки. Выкладываем в салатницу.

Болгарский перец нарезаем, сливаем из фасоли воду, натираем сыр, нарезаем томаты. Все соединяем в одной миске, выдавливаем чеснок, кладем майонез, солим по вкусу, размешиваем.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Лучшие рецепты».