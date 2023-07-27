Вкусный летний салатик с помидорами: добавим крабовые палочки, сыр, фасоль — просто восторг

Этот летний салатик украсит ваш стол на весь сезон вкусных томатов с огорода. Вас порадует вкуснейшее сочетание ингредиентов и при этом простых, доступных.
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Ингредиенты:
- консервированная фасоль — 450 г,
- помидоры — 250 г,
- крабовые палочки — 250 г,
- болгарский перец — 1 шт.,
- сыр — 100 г,
- чеснок — 1 зубчик,
- майонез — по вкусу,
- соль — по вкусу.
Нарезаем кубиками крабовые палочки. Выкладываем в салатницу.
Болгарский перец нарезаем, сливаем из фасоли воду, натираем сыр, нарезаем томаты. Все соединяем в одной миске, выдавливаем чеснок, кладем майонез, солим по вкусу, размешиваем.
Источник: Telegram-канал «Салаты. Лучшие рецепты».