Торт «Муравейник» за пять минут по-новому: смешаем печеньки, сгущенку и банан — выпекать не надо

Обязательно попробуйте торт «Муравейник» по-новому, в советское время хозяйки готовили его из крошек печенья и сгущенки. Сейчас у россиян возможностей побольше, поэтому есть шанс сделать любимый десерт еще вкуснее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

вареная сгущенка — 300 г,

сметана — 500 г,

печенье «Рыбки» — 250 г,

банан — 2 шт.,

грецкий орех — 20–30 г,

Шоколад — 50 г.

Вареную сгущенку смешать со сметаной. В полученную массу добавить печенье и нарезанные бананы. Все хорошо перемешать.

Переложить в миску и отправить под пресс. Сверху посыпать измельченным грецким орехом и молочным шоколадом. Поставить в холодильник на три часа.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».