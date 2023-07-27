Торт «Муравейник» за пять минут по-новому: смешаем печеньки, сгущенку и банан — выпекать не надо

Обязательно попробуйте торт «Муравейник» по-новому, в советское время хозяйки готовили его из крошек печенья и сгущенки. Сейчас у россиян возможностей побольше, поэтому есть шанс сделать любимый десерт еще вкуснее.
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Ингредиенты:
- вареная сгущенка — 300 г,
- сметана — 500 г,
- печенье «Рыбки» — 250 г,
- банан — 2 шт.,
- грецкий орех — 20–30 г,
- Шоколад — 50 г.
Вареную сгущенку смешать со сметаной. В полученную массу добавить печенье и нарезанные бананы. Все хорошо перемешать.
Переложить в миску и отправить под пресс. Сверху посыпать измельченным грецким орехом и молочным шоколадом. Поставить в холодильник на три часа.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».