Торт «Муравейник» за пять минут по-новому: смешаем печеньки, сгущенку и банан — выпекать не надо

Торт «Муравейник». Фото: соцсети

Такой простой десерт и такой вкусный.

Обязательно попробуйте торт «Муравейник» по-новому, в советское время хозяйки готовили его из крошек печенья и сгущенки. Сейчас у россиян возможностей побольше, поэтому есть шанс сделать любимый десерт еще вкуснее.

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Ингредиенты:

  • вареная сгущенка — 300 г,
  • сметана — 500 г,
  • печенье «Рыбки» — 250 г,
  • банан — 2 шт.,
  • грецкий орех — 20–30 г,
  • Шоколад — 50 г.

Вареную сгущенку смешать со сметаной. В полученную массу добавить печенье и нарезанные бананы. Все хорошо перемешать.

Переложить в миску и отправить под пресс. Сверху посыпать измельченным грецким орехом и молочным шоколадом. Поставить в холодильник на три часа.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».

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