Какой продукт нужно добавить в начинку фаршированных кабачков: вкус — бомбический

Что нужно добавить в начинку фаршированных кабачков — получатся еще вкуснее. Просто вершина кулинарного мастерства: блюдо как ресторанное, готовим через день. Едим на ужин и никакой тяжести.

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Берем 3 кабачка, 1/2 стакана булгура, 1 луковица, 200 г шампиньонов, 1 морковь, 60 г твердого сыра, специи.

Как готовить?

Сначала нарезаем кабачки высокими цилиндрами и убираем часть мякоти, чтобы получился стаканчик. Варим кабачки в кипящей воде 5 минут. Отдельно варим булгур до готовности

Затем мелко шинкуем лук, морковь, шампиньоны и часть мякоти кабачков. Обжариваем вместе до мягкости, добавляем булгур и тушим еще около 5 минут. Приправляем начинку солью и перцем по вкусу, выкладываем ее в кабачки и посыпаем тертым сыром. Отправляем кабачки в духовку на 15 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru