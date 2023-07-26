Какой ингредиент нужно добавить в омлет — потянет на ресторанное блюдо: как у шеф-поваров

Какой продукт нужно добавить в омлет, чтобы он стал еще вкуснее: блюдо тянет на ресторанное — как у шеф-поваров. Вкуснятина, муж съел всю порцию и попросил добавки! Теперь готовим только так: один ингредиент, а получается так вкусно. Нужно добавить щавель.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Берем 2 яйца, 50 мл молока, 1 пучок щавеля, по 2 веточки укропа, петрушки и зеленого лука, специи, по 1 ст.л. сливочного и оливкового масла.

Как приготовить?

Для начала нужно взбить яйца с молоком и специями. Измельчаем щавель и зелень, и обжариваем их пару минут на смеси масел. Заливаем все яйцами и жарим омлет до готовности под крышкой. Приятного аппетита.

По материалам lafoy.ru