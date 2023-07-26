Смешали крабовые палочки с киви — получили салат «Восхищение»: пальчики оближешь!

Салат. Фото: соцсети

Салат идеален и для праздников.

Если смешать крабовые палочки с киви, получится вкуснейший салат — гости будут просить добавку и рецепт. Готовится быстро, продуктов надо немного.

Возьмите 200 г крабовых палочек, 3 яйца, 1 банку кукурузы, 200 г сыра, 2 огурца, 2 киви, майонез.

Все ингредиенты порежьте примерно одинаковыми средними кубиками и смешайте. Яйца отварите. Салат можете перемешать. А можете выложить слоями в любой последовательности — как вам удобно. Заправляем майонезом.

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