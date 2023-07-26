Смешали крабовые палочки с киви — получили салат «Восхищение»: пальчики оближешь!

Если смешать крабовые палочки с киви, получится вкуснейший салат — гости будут просить добавку и рецепт. Готовится быстро, продуктов надо немного.
Возьмите 200 г крабовых палочек, 3 яйца, 1 банку кукурузы, 200 г сыра, 2 огурца, 2 киви, майонез.
Все ингредиенты порежьте примерно одинаковыми средними кубиками и смешайте. Яйца отварите. Салат можете перемешать. А можете выложить слоями в любой последовательности — как вам удобно. Заправляем майонезом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».