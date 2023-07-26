Маринованные кабачки на зиму: добавили чеснок, уксус и зелень — закрыли в банку и пошли

Кабачки можно замариновать уже сегодня. И для этого не надо стерилизовать банки. Просто все порежьте и идите дальше по своим делам.

Для приготовления вам понадобятся: 1 кг кабачков, 4 зубчика чеснока, полпучка укропа, 20 г соли, 1 ч.л. сахара, 30 мл уксуса, 2 ст.л. растительного масла, молотый перец по вкусу.

Кабачки порежьте тонкими слайсами с помощью специального ножичка для чистки картошки. Смешайте овощи с вышеперечисленными ингредиентами и отправляйте в банки.

Накройте крышкой. Пусть постоят в холодильнике два часа — все, можно есть или отвозить в погреб.

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