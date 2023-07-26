Сметанный торт «Любава» — абрикосы, клубника: без дрожжей и муки: готовим за 25 минут

Готовим сметанный торт «Любава» без выпечки. Идеальный десерт на лето: без дрожжей и теста. Лакомится вся семья, а на приготовление уходит всего 25 минут. Рецепт легчайший — даже свекровь пришла в восторг, съела весь торт за чаем.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Берем 10 абрикосов, 5 ягод клубники, 400 мл сметаны, 10 г агар-агара, 3 ст.л. сахара, 250 мл воды.

Как готовить?

Сначала нужно замочить агар-агар в теплой воде на 15 минут, а потом довести до кипения и проварить еще 5 минут. Нарезаем абрикосы и клубнику дольками, а сметану взбиваем с сахаром. Продолжая взбивать сметану, вливаем заготовку с агар-агаром. Выливаем часть массы в форму и выкладываем абрикосы с клубникой. Следом вливаем еще часть сметаны и кладем начинку, и так до конца. Отправляем торт на 1 час в холодильник. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru