Как приготовить картошку по-деревенски с хрустящей корочкой — в чем секрет

Как приготовить картошку по-деревенски. Будет вкуснее, чем в ресторанах фастфуда. В чем секрет — следуем пошаговой инструкции. Просто пальчики оближешь, как вкусно! Нарезать картофель нужно длинными дольками.

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Берем 600 г картошки, 2 ст.л. оливкового масла, молотый черный перец, соль.

Сначала нужно очистить картошку, затем нарезами и варить в кипящей воде 5 минут. Затем вылавливаем дольки, раскладываем и сушим на бумажном полотенце. Смешиваем картошку с перцем, солью и маслом. Выкладываем на смазанный противень и запекаем в духовке 15–20 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru