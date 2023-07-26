Берем по одному стакану манки, сахара и кефира — получаем роскошный пирог: обожаем со времен СССР

Обязательно побалуйте себя этим пирогом, у него влажная серединка и тающая текстура, а готовится он нереально просто! Это тот самый советский манник «Три стакана», который обожали в СССР все!
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Ингредиенты:
- кефир — 1 стакан,
- сахарный песок — 1 стакан,
- манная крупа — 1 стакан,
- яйцо — 1 штука,
- масло сливочное — 50 граммов,
- соль — 2 грамма,
- ванилин — 1 грамм,
- сода пищевая — 5 граммов.
Смешиваем все сухие ингредиенты. Отдельно взбиваем яйцо и мягкое масло, которое достали из холодильника заранее и чуть прогрели. Вливаем кефир, перемешиваем до однородности. Все размешиваем, тесто готово.
Осталось только выдержать его минут 10 или 15, чтобы манка разбухла и стала воздушной.
В форму (диаметр 20 см, высота 5 см) кладем пергаментную бумагу, смазываем маслом стенки.
Выкладываем тесто, ровняем, ставим запекаться в прогретую печь примерно на 30 минут (ориентироваться на свою духовку). Проверяем готовность деревянной палочкой.
Источник: YouTube-канал «Любовь Сазонова».