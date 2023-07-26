Крабовый салат «Русалочка» с омлетом — этот рецепт просят все: коронное блюдо за 10 минут

Готовим крабовый салат «Русалочка» с омлетом: этот рецепт спрашивают все без исключения. Такая вкуснятина! Просто пальчики оближешь — готовим через день, едим тазами, и все никак не надоест!

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Берем 3 огурца, 2 яйца, 200 г крабовых палочек, 100 г кукурузы, 0,5 пучка укропа, майонез.

Как готовить?

Взбиваем яйца и жарим тонкий омлет, а затем нарезаем его соломкой. Точно так же шинкуем огурцы и крабовые палочки, добавляем кукурузу с рубленой зеленью. И заправляем салат майонезом. Приятного аппетита!

Источник: lafoy.ru.