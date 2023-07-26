Не думали, что капусту захочется есть каждый день: но эта быстрая в маринаде — просто шедевр (простой рецепт)

Роскошная маринованная капуста будет на вашем столе уже через ночь маринования. Она получается хрусткой, ароматной, без потери вкуса свежего овоща.
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Ингредиенты:
- капуста — 1 кг,
- морковь — 1 шт.,
- перец болгарский —1 шт.,
- чеснок — 3 зубчика.
Для маринада:
- кипяток — 500 мл,
- яблочный уксус — 50 мл,
- масло растительное — 50 мл,
- соль — 1 ст. л.,
- сахар — 2 ст. л.
Капусту мелко нашинковать, овощи нарезать соломкой, чеснок пропустить через пресс.
Соединить продукты для маринада. Залить овощи, перемешать, закрыть и оставить на ночь.
Утром роскошная маринованная капустка будет на вашем столе!
Источник: Telegram-канал «Салаты и закуски».