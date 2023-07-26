Не думали, что капусту захочется есть каждый день: но эта быстрая в маринаде — просто шедевр (простой рецепт)

Капуста. Фото: соцсети

У вас будут слюнки течь в предвкушении обеда или ужина.

Роскошная маринованная капуста будет на вашем столе уже через ночь маринования. Она получается хрусткой, ароматной, без потери вкуса свежего овоща.

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Ингредиенты:

  • капуста — 1 кг,
  • морковь — 1 шт.,
  • перец болгарский —1 шт.,
  • чеснок — 3 зубчика.

Для маринада:

  • кипяток — 500 мл,
  • яблочный уксус — 50 мл,
  • масло растительное — 50 мл,
  • соль — 1 ст. л.,
  • сахар — 2 ст. л.

Капусту мелко нашинковать, овощи нарезать соломкой, чеснок пропустить через пресс.

Соединить продукты для маринада. Залить овощи, перемешать, закрыть и оставить на ночь.

Утром роскошная маринованная капустка будет на вашем столе!

Источник: Telegram-канал «Салаты и закуски».

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