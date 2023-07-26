Капустный пирог готовим без муки: получается очень вкусным и фигуру не портит (рецепт простой)

Очень вкусный пирог из капусты можно приготовить без муки и лишних калорий. Используйте овсянку и удивляйтесь, как аппетитно она играет в выпечке под сырной корочкой.

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Ингредиенты: яйца — 3 штуки, соль — 1 чайная ложка, черный перец, сушеный чеснок, орегано — по вкусу, овсяные хлопья — 6 столовых ложек, разрыхлитель — 1 чайная ложка, капуста — 400 граммов, сыр — 50 граммов.

Смешиваем в миске 2 яйца, молоко, соль, специи, хлопья, разрыхлитель. Оставляем, чтобы овсянка разбухла и стала мягкой в пироге.

В этот момент шинкуем капусту. Натираем сыр, добавляем в него яйцо, перемешиваем.

В овсяный состав выкладываем капусту, размешиваем, выкладываем в форму для запекания. Трамбуем и сверху выкладываем сырный состав.

Выпекаем при 180 градусах примерно 35 минут.

Источник: Telegram-канал «По-домашнему».