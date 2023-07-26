Салат «Курица под кайфом»: это вкусовой кайф, сверху мякоти — помидоры, сыр, зелень (улетает со стола)

Салат «Курица под кайфом» украсит любой праздничный и будничный стол. Красивый, с необычным вкусом, аппетитный и простой в исполнении.

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Ингредиенты: копченая курица, яйца, помидоры, сыр, листья салата, майонез, мак, чеснок, подсолнечное масло, соль, перец, паприка, хлеб.

Салат выкладываем слоями: кусочки курицы, вареных яиц, томатов, салата. Смазываем периодически майонезом. Потом нарезаем хлеб и делаем соус из масла, соли, перца, паприки. Жарим на нем хлеб до хрустящей корочки.

Посыпаем гренками перед подачей. И далее делаем слой из жареного мака, который является главой изюминкой салата.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски».